Edirne'de Konacık Bayramı kutlandı

Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Musulça köyünde, Bulgaristan'dan göç eden ailelerin yaşattığı geleneksel Konacık Bayramı kutlandı.

Bulgaristan'ın Koşukavak ilçesine bağlı Konacık köyünden göç ederek Musulça köyüne yerleşenlerin geleneklerini yaşatmak amacıyla her yıl düzenledikleri Konacık Bayramı, bu yıl da köy meydanında gerçekleştirildi.

Buğday hasadı öncesi şükür ritüeli olarak düzenlenen etkinlikte 55 kurban kesildi, yarım tona yakın pilav ve et ikram edildi.

Etkinlikte toplu şükür duası yapıldı.

Konacık Bayramı etkinliğine Edirne Valisi Yunus Sezer’in yanı sıra Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy, Belediye Başkanı Hüseyin Özden, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, CHP İl Başkanı Harika Taybıllı, Edirne Cem Evi Vakfı Başkanı Sadık Bektaş ve vatandaşlar katıldı.