Edirne'de arama kurtarma eğitimi alan kişi sayısının 2 bine çıkarılması hedefleniyor

AFAD Edirne İl Müdürü Elvan Kaya, kentte arama kurtarma eğitimi almış kişi sayısını 2 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Kaya, İl Genel Meclisinin haziran ayı oturumunda yaptığı konuşmada, bölgedeki olası depremler için hazırlık yaptıklarını kaydetti.

Depremlerin bir Türkiye gerçeği olduğunu ifade eden Kaya, "Hemen yakınımızda büyük deprem beklentimiz var. Bilim adamları çokça bahsediyor İstanbul depremiyle ilgili. Depremle ilgili de hazırlıklı olmamız gerekiyor. Arama kurtarma eğitimi alan kişi sayısını olabildiğince yüksek tutmaya çalışıyoruz. 2 bin kişilik bir hedefimiz var. Ayrıca arama kurtarma faaliyeti gösterecek sivil toplum ve kamu kuruluşlarının akreditasyonuyla ilgili çalışmalar da yürütüyoruz." diye konuştu.

Kaya, Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG AME) ve Edirne Arama Kurtarma Derneğinin (EDAK) arama kurtarma akreditasyonu aldıklarını, Keşan Arama Kurtarma Derneği (KEDAK) ve Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün de akreditasyon başvurularını tamamladığını dile getirdi.