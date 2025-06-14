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        Edirne'de otomobilde 9 kilo 900 gram ağırlığında 7 külçe altın ele geçirildi

        Edirne'de polis ekipleri, otomobilde 9 kilo 900 gram ağırlığında 7 külçe altın ele geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 08:13 Güncelleme: 14.06.2025 - 08:13
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        Edirne'de otomobilde 9 kilo 900 gram ağırlığında 7 külçe altın ele geçirildi
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        Edirne'de polis ekipleri, otomobilde 9 kilo 900 gram ağırlığında 7 külçe altın ele geçirdi.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubeleri ekipleri, risk analizi çalışmaları kapsamında kent girişinde şüphelendikleri otomobili durdurdu.

        Moldova vatandaşı Konstantin D. (29) idaresindeki araçta arama yapıldı.

        Ekipler, otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş 9 kilo 900 gram ağırlığında, 24 ayar 7 külçe altın ele geçirdi.

        Sürücü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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