Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        İpsala Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Çalıbaşı, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili'yi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 12:12 Güncelleme: 14.06.2025 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İpsala Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Çalıbaşı, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili'yi ziyaret etti.

        Çalıbaşı, ziyarette, jandarmanın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Sevgili de Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutladığını kaydetti.

        Ziyarette jandarma personeli de yer aldı.

        - TÜ ve Burgas Devlet Üniversitesi ortak konferans düzenledi

        Trakya Üniversitesi (TÜ) ve Burgas Devlet Üniversitesi Prof. Dr. Assen Zlatarov arasında ortak uluslararası konferans gerçekleştirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Sürdürülebilir Bölgeler için Bilim-Sanayi-Toplum Bağlantısı (SISNEXUS 2025)” isimli uluslararası konferansın açılış programına katılan Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, konferansın iki üniversite arasındaki köklü ve verimli işbirliğinin güçlü bir sembolü olduğunu belirtti.

        Hızla artan çevresel bozulma, derinleşen sosyo-ekonomik eşitsizlikler ve karmaşık küresel krizlerle karakterize edilen bir çağda, sürdürülebilir kalkınma arayışının artık sadece bir dilek olmaktan çıkarak inkar edilemez ve acil bir zorunluluk haline geldiğini aktaran Hatipler, "Bu, hem mevcut hem de gelecek nesillerin refahını ve gezegenimizin geleceğini güvence altına almanın temel yoludur." ifadelerini kullandı.

        Burgas Devlet Üniversitesi Prof. Dr. Assen Zlatarov Rektörü Prof. Dr. Hristo Bozov da iki üniversitenin bir araya gelmiş olmasının ortak kararlılığın sürdürülebilir bir gelecek hedeflediğinin kanıtı olduğunu ifade etti.

        Konferansa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Prof. Dr. Eylem Bayır ve Prof. Dr. Mustafa Tan’ın yanı sıra rektör danışmanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali İhsan Meşe, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Filiz Umaroğulları da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        ABD'li Senatör İsrail'in saldırısını kınadı
        ABD'li Senatör İsrail'in saldırısını kınadı
        Hamaney'in evine koruma kalkanı
        Hamaney'in evine koruma kalkanı
        İsrailliler, sığınaklara sığındı
        İsrailliler, sığınaklara sığındı
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        NYT: İsmail Kaani hayatını kaybetti
        NYT: İsmail Kaani hayatını kaybetti
        İran dini lideri: İsrail'i çaresiz bırakacağız
        İran dini lideri: İsrail'i çaresiz bırakacağız
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Çocuk sürücü kırmızı ışıkta öldürdü!
        Çocuk sürücü kırmızı ışıkta öldürdü!
        Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet!
        Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet!
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!
        Cinsel istismardan 27 yıl hapis cezası vardı! 'Cinci hoca' yakalandı!
        Cinsel istismardan 27 yıl hapis cezası vardı! 'Cinci hoca' yakalandı!
        Beşiktaş'ta divan kurulu toplantısı başladı!
        Beşiktaş'ta divan kurulu toplantısı başladı!
        Kız arkadaşıyla tartıştı! Babası ve ağabeyini pompalı ile vurdu!
        Kız arkadaşıyla tartıştı! Babası ve ağabeyini pompalı ile vurdu!
        Fernando Muslera'nın yeni adresi belli oldu!
        Fernando Muslera'nın yeni adresi belli oldu!
        Romantik anlar
        Romantik anlar
        Olayla ilgisi yokken kalbinden vuruldu!
        Olayla ilgisi yokken kalbinden vuruldu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Şener Şen'den açıklama
        Şener Şen'den açıklama

        Benzer Haberler

        Edirne'de 5 FETÖ şüphelisi ile 4 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 5 FETÖ şüphelisi ile 4 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Aşılıoğlu'ndan İl Jandarma Komutanı Ermiş'e zi...
        Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Aşılıoğlu'ndan İl Jandarma Komutanı Ermiş'e zi...
        Edirne'de polis ekipleri asayiş ve trafik denetimi yaptı
        Edirne'de polis ekipleri asayiş ve trafik denetimi yaptı
        Edirne'de "minik güreşçiler" şampiyonların izinde yetişiyor
        Edirne'de "minik güreşçiler" şampiyonların izinde yetişiyor
        Edirne'de üniversiteliler hastane ameliyathanesi için tekstil malzemeleri d...
        Edirne'de üniversiteliler hastane ameliyathanesi için tekstil malzemeleri d...
        Edirne'de Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Edirne'de Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutlandı