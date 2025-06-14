İpsala Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Çalıbaşı, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili'yi ziyaret etti.

Çalıbaşı, ziyarette, jandarmanın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Sevgili de Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutladığını kaydetti.

Ziyarette jandarma personeli de yer aldı.

- TÜ ve Burgas Devlet Üniversitesi ortak konferans düzenledi

Trakya Üniversitesi (TÜ) ve Burgas Devlet Üniversitesi Prof. Dr. Assen Zlatarov arasında ortak uluslararası konferans gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Sürdürülebilir Bölgeler için Bilim-Sanayi-Toplum Bağlantısı (SISNEXUS 2025)” isimli uluslararası konferansın açılış programına katılan Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, konferansın iki üniversite arasındaki köklü ve verimli işbirliğinin güçlü bir sembolü olduğunu belirtti.

Hızla artan çevresel bozulma, derinleşen sosyo-ekonomik eşitsizlikler ve karmaşık küresel krizlerle karakterize edilen bir çağda, sürdürülebilir kalkınma arayışının artık sadece bir dilek olmaktan çıkarak inkar edilemez ve acil bir zorunluluk haline geldiğini aktaran Hatipler, "Bu, hem mevcut hem de gelecek nesillerin refahını ve gezegenimizin geleceğini güvence altına almanın temel yoludur." ifadelerini kullandı.