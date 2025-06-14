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        Edirne'de siyasilerden Babalar Günü mesajları

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 14:09 Güncelleme: 14.06.2025 - 14:09
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        Edirne'de siyasilerden Babalar Günü mesajları
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        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Akın, mesajında ailelerin temel direği babaların, sevgiyle, fedakarlıkla ve emekle ördükleri hayatlarda önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

        Evlatlarının hayatlarına yön veren, onları koşulsuz seven ve her zaman yanlarında olan babaların yerinin doldurulamayacağını ifade eden Akın, şunları kaydetti:

        "Bir çocuğun ilk kahramanı, bir ailenin güvencesi olan babalarımız, verdikleri emekle, gösterdikleri sabırla ve taşıdıkları sorumlulukla bize örnek olurlarken, sevgi ve destekleri ile ömrümüz boyunca içimizi ısıtan bir güç kaynağı oluyorlar.

        Bu özel günde evladına daha güzel bir gelecek bırakmak için alın teri döken, ailesi için mücadele eden, sevgisini söze değil, davranışlarına sığdıran tüm babaların ve baba adaylarının Babalar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi başta olmak üzere ebediyete uğurladığımız babalarımızı da rahmet ile anıyorum."

        - AK Parti İl Başkanı Belgin İba

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        İba mesajında, Babalar Günü'nün, babalık kavramının önemini hatırlamak ve babalara olan sevgi ve saygıyı ifade etmek için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

        Babaların, evlatlarının yanında durarak onların en büyük destekçisi ve yol göstericisi olduğunu ifade eden İba, şunları kaydetti:

        "Bu özel günde, sevgi, anlayış ve paylaşımın önemini bir kez daha hatırlayalım. Babalarımıza olan sevgimizi ifade edelim ve onları mutlu etmek için çaba gösterelim. Unutmayalım ki, babalarımız bizim için her zaman yanımızda olan ve destek veren en değerli varlıklardır.

        Şehit babaları, yüreklerinde derin bir acı taşıyarak, vatan için canlarını feda eden kahraman evlatlarının izlerini sürdürmekte, onların anılarını yaşatmaktadır. Onlar büyük bir fedakarlıkla, güçlü ve sabırlı bir şekilde, şehit evlatlarının emanetini en iyi şekilde koruma ve yaşatma sorumluluğunu onurla taşıyan mirasçılardır.

        Onların varlığı, vatan sevgisinin, aile değerlerinin ve fedakarlığın en güzel örneklerinden biridir. Şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak, onların değerli ailelerine destek olmak ve emanetlerini layıkıyla yerine getirmek, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu vesileyle, başta şehit babalarımız olmak üzere, tüm babaların Babalar Günü'nü sevgi, saygı ve minnetle kutluyor, her birine sağlık, mutluluk ve sevdikleriyle birlikte huzur dolu bir ömür diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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