Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri için hazırlıkların sürdüğü Sarayiçi'nde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 15:25 Güncelleme: 14.06.2025 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri için hazırlıkların sürdüğü Sarayiçi'nde incelemede bulundu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akın, beraberindeki birim müdürleri ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak ile Sarayiçi’nde yapılan hazırlıkları yerinde denetleyerek yetkililerden bilgi aldı, çeşitli talimatlar verdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Akın, Kırkpınar'ın bir spor etkinliği olmasının yanında kentin ulusal ve uluslararası tanıtımı açısından büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

        Bu yıl organizasyonu geçtiğimiz senelere göre daha iyi hale getirmek için mücadele verdiklerini aktaran Akın, şunları kaydetti:

        "Fiziki koşullarla ilgili statta bazı düzenlemeler yapıyoruz. Bu sadece gelen misafirlerimiz için değil, daha da önemlisi güreşçilerimizi memnun edebilmek adına yapılıyor. Stat içinde fiziki düzenlemelerimiz var. Ayrıca bu alanda konserler, etkinlikler ve satış reyonlarının kurulduğu bölümlerle ilgili de çalışmalar yapıyoruz.

        Yerel esnafımızın da burada yer alması bizim için çok kıymetli. Bu konuyla ilgili hem Ticaret Odası hem de esnaf odalarıyla bir görüşme süreci yönetiliyor. Onlar da Edirneli esnafın bu alanda yer alması konusunda memnuniyetlerini ifade ettiler. Şimdi de talep açıyorlar. İnşallah bu yıl hep birlikte birbirimize destek çıkarak güzel bir organizasyona ev sahipliği yapacağız."

        - Dinmez, Türkiye birincisi oldu

        Edirne Sosyal Bilimler Lisesi 10. sınıf öğrencisi Minel Dinmez, Oku-Yorum Yazı-Yorum Projesi kapsamında düzenlenen Hikaye Yazma Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Oku-Yorum Yazı-Yorum Projesi kapsamında Hikaye Yazma Yarışması düzenlendiği belirtildi.

        Yarışmaya, edebiyat öğretmeni Sedat Sayın danışmanlığında katılan Edirne Sosyal Bilimler Lisesi 10. sınıf öğrencisi Minel Dinmez, Türkiye birincisi oldu.

        Açıklamada, "Türkiye birincisi olan öğrencimizi ve emeği geçen öğretmenimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'deki yıkım böyle görüntülendi
        İsrail'deki yıkım böyle görüntülendi
        İsrail-İran saldırıları sürüyor: En kötü senaryolar neler?
        İsrail-İran saldırıları sürüyor: En kötü senaryolar neler?
        İsrailliler, sığınaklara sığındı
        İsrailliler, sığınaklara sığındı
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        Örümcek ağına düşen İran
        Örümcek ağına düşen İran
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        ABD'li Senatör İsrail'in saldırısını kınadı
        ABD'li Senatör İsrail'in saldırısını kınadı
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Başkent'te vahşet! Babasının boğazını kesti!
        Başkent'te vahşet! Babasının boğazını kesti!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        Tüketiciye 30 günlük cayma hakkı
        Tüketiciye 30 günlük cayma hakkı
        İntikam cinayeti! Aynı gün...
        İntikam cinayeti! Aynı gün...
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        Çocuk sürücü kırmızı ışıkta öldürdü!
        Çocuk sürücü kırmızı ışıkta öldürdü!
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet!
        Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Romantik anlar
        Romantik anlar
        Zorlu günleri ilk kez anlattı
        Zorlu günleri ilk kez anlattı
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!

        Benzer Haberler

        Edirne'de kahverengi kokarcayla mücadele için doğaya 2 bin samuray arısı bı...
        Edirne'de kahverengi kokarcayla mücadele için doğaya 2 bin samuray arısı bı...
        Edirne'de siyasilerden Babalar Günü mesajları
        Edirne'de siyasilerden Babalar Günü mesajları
        Edirne İl Genel Meclisi haziran ayı toplantıları sona erdi
        Edirne İl Genel Meclisi haziran ayı toplantıları sona erdi
        Edirne'de 'kahverengi kokarca'ya karşı 2 bin adet samuray arısı doğaya salı...
        Edirne'de 'kahverengi kokarca'ya karşı 2 bin adet samuray arısı doğaya salı...
        Saros Körfezi'nde batık tanka dalış yapan jandarma ekibi su altında pankart...
        Saros Körfezi'nde batık tanka dalış yapan jandarma ekibi su altında pankart...
        Ömer Yamaç'ın polis motosikletine binme hayali Edirne'de gerçek oldu
        Ömer Yamaç'ın polis motosikletine binme hayali Edirne'de gerçek oldu