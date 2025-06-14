Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri için hazırlıkların sürdüğü Sarayiçi'nde incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akın, beraberindeki birim müdürleri ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak ile Sarayiçi’nde yapılan hazırlıkları yerinde denetleyerek yetkililerden bilgi aldı, çeşitli talimatlar verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akın, Kırkpınar'ın bir spor etkinliği olmasının yanında kentin ulusal ve uluslararası tanıtımı açısından büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

Bu yıl organizasyonu geçtiğimiz senelere göre daha iyi hale getirmek için mücadele verdiklerini aktaran Akın, şunları kaydetti:

"Fiziki koşullarla ilgili statta bazı düzenlemeler yapıyoruz. Bu sadece gelen misafirlerimiz için değil, daha da önemlisi güreşçilerimizi memnun edebilmek adına yapılıyor. Stat içinde fiziki düzenlemelerimiz var. Ayrıca bu alanda konserler, etkinlikler ve satış reyonlarının kurulduğu bölümlerle ilgili de çalışmalar yapıyoruz.