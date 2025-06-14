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        Edirne'de jandarmanın dedektör köpeği son görevini icra ederek emekli oldu

        Edirne'de jandarmanın kaçak çay ve tütün tespit köpeği "İmge", son görevini temsili olarak icra ederek emekliye ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 19:38 Güncelleme: 14.06.2025 - 19:47
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        Edirne'de jandarmanın dedektör köpeği son görevini icra ederek emekli oldu
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        Edirne'de jandarmanın kaçak çay ve tütün tespit köpeği "İmge", son görevini temsili olarak icra ederek emekliye ayrıldı.

        Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

        Törende konuşan Vali Yunus Sezer, Türkiye Cumhuriyeti'nin 3 bin yıllık ordu geleneğine sahip müstesna bir devlet olduğunu söyledi.

        Jandarmanın 186. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Sezer, "Böyle köklü ve kadim kurumlara sahip olduğumuz için millet olarak göğsümüz kabarıyor. Gerek jandarmamız gerek ordumuz gerek polisimiz milletimizin yüz akıdır ve bu kurumlar ne zaman milletimiz, devletimiz zor durumda kalsa bütün sınavları alnının akıyla vermiştir." dedi.

        Sezer, Türkiye'nin ateş çemberi içerisinde olduğunu, birçok komşu ülkenin büyük istikrarsızlıklarla mücadele ettiğini dile getirdi.

        Başta Filistin olmak üzere mazlum milletlerin güçlü askeri teçhizata sahip askerlerin ve devletlerin hunharca saldırılarıyla katledildiğini ifade eden Sezer, "Millet olarak ateş çemberinin içerisinde hem dik durma hem de mazlum milletlere sahip çıkma adına köklü ve kadim kuruluşlarımızın kıymetini iyi bilmemiz lazım. Askerimizin, jandarmamızın, polisimizin güçlü olması demek, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu coğrafyada, ateş çemberi içerisinde dimdik durması demek. Bu sadece biz yaşayanlar için değil, aynı zamanda bu uğurda şehit ve gazi olan ecdadımız için de çok önemlidir çünkü bizlere büyük emanet bırakmışlardır." diye konuştu.

        İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş de jandarmanın yurdun her köşesinde halkla iç içe görev yapan, devletin halka açılan penceresi konumunda olduğunu belirtti.

        Konuşmaların ardından jandarma komandolar, tüfekli hareketler gösterisi sundu.

        - "İmge" emekliye ayrıldı

        Törende Asayiş ve Narkotik şubelerinde görevli köpeklerin gösterisi ilgiyle izlendi.

        Farklı şehirlerde 11 yıl görev yapan, 2022 yılında Jandarma Genel Komutanlığınca "Üstün Başarı Ödülü"ne layık görülen kaçak çay ve tütün tespit köpeği "İmge", hizmet süresini tamamlayarak emekliye ayrıldı.

        İmge, emeklilik öncesi son temsili görevini yerine getirerek kutulardaki kaçak çay ve tütünü tespit etti.

        Tören, silah, teçhizat ve araçların sergilendiği stantların gezilmesiyle sona erdi.

        Programa, Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Uğur Bay, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, kurum müdürleri, gaziler ve jandarma personeli katıldı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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