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        Edirne'den kısa kısa

        İpsala Atatürk Ortaokulu öğrencisi Neva Yıldız, İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması finalinde Edirne'yi temsil etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 10:45 Güncelleme: 15.06.2025 - 10:45
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        Edirne'den kısa kısa
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        İpsala Atatürk Ortaokulu öğrencisi Neva Yıldız, İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması finalinde Edirne’yi temsil etti.

        İpsala İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yıldız'ın yarışmada sergilediği performansın beğeni topladığı belirtildi.

        Yıldız'ın Edirne ve İpsala’yı başarıyla temsil ettiği vurgulanan açıklamada, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman'ın öğrenciyi makamlarında kabul ederek tebrik ettikleri ifade edildi.

        - Öğrencilerden tiyatro oyunu

        İpsala Atatürk Ortaokulu öğrencileri hazırladıkları tiyatro oyununu ikinci kez sahneledi.

        İpsala İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, okulun konferans salonunda sergilenen oyun izleyicilerden ilgi gördü.

        İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, oyun sonrası yaptığı konuşmada, ilçede sanatsal yeteneklere sahip öğrencilerin bulunduğunu söyledi.

        Sanata ve tiyatroya her zaman destek verdiklerini belirten Sevgili, öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

        İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman ile bazı kurum müdürleri de oyunu izledi.

        - Belediye Başkanı Özden'e ziyaret

        Devlet Su İşleri (DSİ) Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Şube Müdürü Osman Akın, Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden’i ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, görüşmede köy ve mahallelerde başlanan arazi toplulaştırma çalışmaları ele alındı.

        Başkan Özden, 17 Haziran Salı günü 13 muhtarlık bölgesine yönelik toplulaştırma toplantısının kaymakamlıkta yapılacağını belirterek ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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