İpsala Atatürk Ortaokulu öğrencisi Neva Yıldız, İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması finalinde Edirne’yi temsil etti.

İpsala İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yıldız'ın yarışmada sergilediği performansın beğeni topladığı belirtildi.

Yıldız'ın Edirne ve İpsala’yı başarıyla temsil ettiği vurgulanan açıklamada, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman'ın öğrenciyi makamlarında kabul ederek tebrik ettikleri ifade edildi.

- Öğrencilerden tiyatro oyunu

İpsala Atatürk Ortaokulu öğrencileri hazırladıkları tiyatro oyununu ikinci kez sahneledi.

İpsala İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, okulun konferans salonunda sergilenen oyun izleyicilerden ilgi gördü.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, oyun sonrası yaptığı konuşmada, ilçede sanatsal yeteneklere sahip öğrencilerin bulunduğunu söyledi.

Sanata ve tiyatroya her zaman destek verdiklerini belirten Sevgili, öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman ile bazı kurum müdürleri de oyunu izledi.