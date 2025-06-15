Edirne Valisi Sezer'den Babalar Günü mesajı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezer, mesajında, babaların hayatın her anında ailesine güç vererek, huzur ve güven kaynağı olduğunu belirtti.

Babaların sevgisiyle çocuklarının yolunu aydınlattığını aktaran Sezer, "Karşılıksız sevgiyle evlatlarının mutluluğu için gecesini gündüzüne katan, her türlü zorluk ve fedakarlığa göğüs geren babalarımız, ailelerimizin sarsılmaz direği, toplumumuzun güçlü temelidir." ifadelerini kullandı.

Sezer, babalığın yalnızca bir sorumluluk değil, aynı zamanda sabırla, emekle, alın teriyle yoğrulan büyük bir gönül işi olduğunu vurguladı.

Babaların hayat yolculuğunun ilk öğretmeni ve en güvenilir yol arkadaşı olduğunu belirten Sezer, şunları kaydetti:

"Onların verdiği emek, gösterdiği sabır ve sergilediği vakarla şekillenen evlatlar ahlaklı, vatanına ve milletine bağlı bireyler olarak yetişir, güçlü aile yapımız da işte bu sağlam temeller üzerinde yükselir. Bu anlamlı günde, vatanımızın bekası uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin kıymetli babaları başta olmak üzere, hayatını ailesine adayan, evlatlarına doğruluk ve erdem yolunda örnek olan tüm babaların Babalar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Tüm babalarımıza ve büyüklerimize evlatları ve sevdikleriyle birlikte, sağlıklı, huzurlu, mutlu ömürler diliyorum."