Edirne'de "Babalar Futbol Oynuyor" etkinliği düzenlendi

Edirne'de Babalar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte babalar futbol oynadı.

Edirne Alsancak Spor Kulübü tarafından kentteki bir spor tesisinde "Babalar Futbol Oynuyor" etkinliği düzenlendi. Etkinlikte babalar, 40 dakika süren futbol maçı oynadı.

Genç sporcular da saha kenarında maçı ilgiyle takip etti.

Kulüp yöneticisi Samet Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklarına örnek olmak amacıyla babalar maçı düzenlendiğini söyledi.

Yaptıkların maçın Babalar Günü'ne anlam kattığını belirten Şen, "Çocuklarımıza elimizden gelen desteği veriyoruz. Kulüp olarak anlamlı bir etkinlik düzenledik. Tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum. Normalde biz saha kenarından destekliyoruz. Bugün roller değişti. Biz oynuyoruz onlar bizi izleyip destekliyor. Aynı zamanda tüm babalar için bir tanışma vesilesi oldu." ifadelerini kullandı.