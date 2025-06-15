Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de "Babalar Futbol Oynuyor" etkinliği düzenlendi

        Edirne'de Babalar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte babalar futbol oynadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 20:09 Güncelleme: 15.06.2025 - 20:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de "Babalar Futbol Oynuyor" etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'de Babalar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte babalar futbol oynadı.

        Edirne Alsancak Spor Kulübü tarafından kentteki bir spor tesisinde "Babalar Futbol Oynuyor" etkinliği düzenlendi. Etkinlikte babalar, 40 dakika süren futbol maçı oynadı.

        Genç sporcular da saha kenarında maçı ilgiyle takip etti.

        Kulüp yöneticisi Samet Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklarına örnek olmak amacıyla babalar maçı düzenlendiğini söyledi.

        Yaptıkların maçın Babalar Günü'ne anlam kattığını belirten Şen, "Çocuklarımıza elimizden gelen desteği veriyoruz. Kulüp olarak anlamlı bir etkinlik düzenledik. Tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum. Normalde biz saha kenarından destekliyoruz. Bugün roller değişti. Biz oynuyoruz onlar bizi izleyip destekliyor. Aynı zamanda tüm babalar için bir tanışma vesilesi oldu." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erdoğan ve Trump telefonda görüştü
        Erdoğan ve Trump telefonda görüştü
        "Hamaney suikastını veto etti"
        "Hamaney suikastını veto etti"
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        İsrail-İran çatışması 3. gününde: İşte son durum
        İsrail-İran çatışması 3. gününde: İşte son durum
        İsrail: Amacımız rejimi yıkmak değil
        İsrail: Amacımız rejimi yıkmak değil
        Trump'tan iki farklı açıklama
        Trump'tan iki farklı açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Hava sahası kapanınca otobüslerle İran'a gidiyorlar!
        Hava sahası kapanınca otobüslerle İran'a gidiyorlar!
        Batman'da bir binada balkon çöktü! 3 ölü, 7 yaralı
        Batman'da bir binada balkon çöktü! 3 ölü, 7 yaralı
        Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması! Çarşambaya dikkat!
        Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması! Çarşambaya dikkat!
        Suudi Arabistan'dan En-Nesyri'ye teklif!
        Suudi Arabistan'dan En-Nesyri'ye teklif!
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Yasak aşk vahşeti! Uyutulup öldürüldü!
        Yasak aşk vahşeti! Uyutulup öldürüldü!
        Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı!
        Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı!
        "Hayatımızın hiç değişmeyen rolü onların"
        "Hayatımızın hiç değişmeyen rolü onların"
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Babalar günü böyle başlamış!
        Babalar günü böyle başlamış!
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Dünyanın gözü burada
        Dünyanın gözü burada

        Benzer Haberler

        Edirne'de 5 dekarlık buğday ekili alan yandı
        Edirne'de 5 dekarlık buğday ekili alan yandı
        Edirne'de orman yangını (2)
        Edirne'de orman yangını (2)
        Edirne'de buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
        Edirne'de buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
        Edirne'de orman yangını
        Edirne'de orman yangını
        Avrupa şampiyonu milli güreşçi Eylem Engin, memleketinde coşkuyla karşıland...
        Avrupa şampiyonu milli güreşçi Eylem Engin, memleketinde coşkuyla karşıland...
        Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesinde mezuniyet töreni...
        Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesinde mezuniyet töreni...