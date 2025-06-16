Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de yolcu minibüsünün çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

        Edirne'de şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsün çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 13:31 Güncelleme: 16.06.2025 - 13:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de yolcu minibüsünün çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'de şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsün çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

        Atatürk Bulvarı'nda, B.Ö. yönetimindeki 22 M 0083 plakalı minibüs, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki A.D'ye çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Sürücü, ifadesi için polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ile görüştü
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İstanbul Park, TOSFED yönetimine geçti
        İstanbul Park, TOSFED yönetimine geçti
        Kargalar trafik polisine saldırdı! Ekip otosuna binip kurtuldu!
        Kargalar trafik polisine saldırdı! Ekip otosuna binip kurtuldu!
        G.Saray'dan stoper harekatı!
        G.Saray'dan stoper harekatı!
        Üzerine su sıçrayınca öğrenciyi darp etti!
        Üzerine su sıçrayınca öğrenciyi darp etti!
        Türkiye'den 16 üniversite dünya liginde "ilk 500"de yer aldı
        Türkiye'den 16 üniversite dünya liginde "ilk 500"de yer aldı
        Otomobil kalmadı! Anne ile oğluna mezar oldu!
        Otomobil kalmadı! Anne ile oğluna mezar oldu!
        Hakan gemileri yaktı!
        Hakan gemileri yaktı!
        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
        15 yıllık husumet vardı... Kıraathanede kanlı buluşma!
        15 yıllık husumet vardı... Kıraathanede kanlı buluşma!
        Fenerbahçe Jhon Duran için devrede!
        Fenerbahçe Jhon Duran için devrede!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        Dehşeti gizli kamera ortaya çıkardı! Böyle anne olmaz olsun!
        Dehşeti gizli kamera ortaya çıkardı! Böyle anne olmaz olsun!

        Benzer Haberler

        Edirne'de 18 saat ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
        Edirne'de 18 saat ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
        Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi
        Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi
        Edirne'de üreticiler tarla yangınlara karşı uyarıldı
        Edirne'de üreticiler tarla yangınlara karşı uyarıldı
        Edirneliler kullanıma açılan Söğütlük Millet Bahçesi'nden memnun
        Edirneliler kullanıma açılan Söğütlük Millet Bahçesi'nden memnun
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı
        Ehliyetsiz motosiklet sürücüsü ile annesine 37 bin lira ceza
        Ehliyetsiz motosiklet sürücüsü ile annesine 37 bin lira ceza