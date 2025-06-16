Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        "Türkiye Yüzyılı'nda Maziden Atiye Edirne" programı başladı

        "Türkiye Yüzyılı'nda Maziden Atiye Edirne" kamp programı düzenlenen törenle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 15:33 Güncelleme: 16.06.2025 - 15:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Türkiye Yüzyılı'nda Maziden Atiye Edirne" programı başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        "Türkiye Yüzyılı'nda Maziden Atiye Edirne" kamp programı düzenlenen törenle başladı.

        Program kapsamında Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Kocaeli, Kırklareli, İzmir, İstanbul, Tekirdağ, Yalova ve Edirne'den başarılı 80 öğrenci bir hafta boyunca Musabeyli Korusu Mesire Alanı'nda sürecek programda çeşitli etkinliklere katılacak.

        Öğrenciler hem kültürel ve tarihi değerlerle buluşacak hem de doğayla iç içe, öğretici ve eğlenceli etkinliklerle dolu bir kamp deneyimi yaşayacak.

        Program süresince öğrenciler sportif yarışmalar, geleneksel oyunlar, atölye çalışmaları, müze ve anıt gezileri gibi birçok farklı etkinlikte aktif yer alacak. Öğrenciler korulukta Kırgız çadırlarından oluşan alanda kalacak.

        - "Bu program öğrencilerimizde farkındalık oluşturacak"

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, programın açılışında yaptığı konuşmada 10 şehirden başarılı 80 öğrencinin misafir edileceğini söyledi.

        Öğrencilerin Edirne'de tarih ve kültürle buluşacağını belirten Yılmaz, "Bir mekan ve coğrafya üzerinden kimlik inşası gerçekleşmiş olacak. Bu program öğrencilerimizde farkındalık oluşturacak. Yeni arkadaşlar edinerek sosyal ağ oluşturacaksınız. Sosyal medya ile değil, gerçek sosyal bir çevre gerçekleşmiş olacak." dedi.

        Edirne'nin kadim başkentlerden olduğunu dile getiren Yılmaz, öğrencilerin kamp süresince önemli tarihi bilgiler öğreneceğini ifade etti.

        Kampa katılan öğrencilerin çoğunun Edirne'ye ilk kez geldiğini anlatan Yılmaz, "Burada kaldığınız süre içerisinde sizler program çerçevesinde Balkan Savaşları'nı, 93 Harbi'ni, Balkan şehirlerini, Edirne'deki Osmanlı mimari mirasını ve kültürümüzü, Osmanlı mimarlarını öğreneceksiniz. Edirne üzerinden sosyal hayatı ve kültürü, Balkanlar'daki Rumeli kültürünü ve Rumeli Türkleri üzerinden varlık ve kimlik mücadelesine yönelik çok şeyler öğreneceksiniz." diye konuştu.

        - "Çağın ilmini edindiğiniz hayalleriniz olsun"

        Edirne Valisi Yunus Sezer de gençlerin ülkenin gelişimine yönelik misyonla yetişmesini arzu ettiğini belirtti.

        Öğrencilerin sağlam temeller üzerine kendilerini inşa ederek geleceğe yönelmesi gerektiğini ifade eden Sezer, "Bu güzel ülke, bu güzel milletle ilgili güzel idealler edinerek buradan ayrılmanızı temenni ederim. Ancak kamp programı o zaman kamp programı olur. Milli ve manevi duygularınızı en yükseğe en zirveye çıkartarak buradan ayrılın. Ama gelecekle ilgili çağın ilmini edindiğiniz hayalleriniz olsun." dedi.

        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde başlatılan ve bugüne kadar gelen programın değerli olduğunu anlattı.

        - Öğrenciler hafta boyunca eğitimlere katılacak

        İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz da, kampta öğrencilerin bir hafta boyunca eğitimlere katılacağını dile getirdi.

        Yapay zeka, Batı Trakya kültürü, Edirne'de Osmanlı döneminde camiler ve kentin mimarisi, Balkanlar ve gençlerin sorunları konularında alanında uzman kişilerin öğrencilere sunumlar yapacağını anlatan Yılmaz, kamp programının gelecek hafta yeni bir grup öğrencinin katılımıyla süreceğini kaydetti.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri öğrencilerle sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

        Programa, Edirne Vali Yardımcısı Vekili ve İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu: Tahran'ı boşaltın
        Netanyahu: Tahran'ı boşaltın
        "ABD İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara dahil olmadı"
        "ABD İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara dahil olmadı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        Kanser çalışmalarıyla bilinen doktorun ölümünde rapor bekleniyor!
        Kanser çalışmalarıyla bilinen doktorun ölümünde rapor bekleniyor!
        Konuta erişimi yüzde 40 artıracak formül
        Konuta erişimi yüzde 40 artıracak formül
        Sosyal medya hesabından arkadaşını kandırdı! Vahşetle biten oyun!
        Sosyal medya hesabından arkadaşını kandırdı! Vahşetle biten oyun!
        Hakan gemileri yaktı!
        Hakan gemileri yaktı!
        AVM'de kadınlar tuvaletinde gizli çekim!
        AVM'de kadınlar tuvaletinde gizli çekim!
        Bir kentimizde denize girmek 2 gün yasaklandı!
        Bir kentimizde denize girmek 2 gün yasaklandı!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Anguissa ısrarı sürüyor!
        Anguissa ısrarı sürüyor!
        Türkiye'den 16 üniversite dünya liginde "ilk 500"de yer aldı
        Türkiye'den 16 üniversite dünya liginde "ilk 500"de yer aldı
        G.Saray'dan stoper harekatı!
        G.Saray'dan stoper harekatı!
        İstanbul Park, TOSFED yönetimine geçti
        İstanbul Park, TOSFED yönetimine geçti

        Benzer Haberler

        Edirne'de yeni mahsul kanolanın tonu 25 bin 140 liradan satıldı
        Edirne'de yeni mahsul kanolanın tonu 25 bin 140 liradan satıldı
        Edirne'de çarpışan iki otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Edirne'de çarpışan iki otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Ağaçta mahsur kalan kedi için vali devreye girdi; 18 saat sonra kurtarıldı
        Ağaçta mahsur kalan kedi için vali devreye girdi; 18 saat sonra kurtarıldı
        Edirne'de buğday üreticilerinin hasat mesaisi başladı
        Edirne'de buğday üreticilerinin hasat mesaisi başladı
        Edirne'de yolcu minibüsünün çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
        Edirne'de yolcu minibüsünün çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
        Edirne'de 18 saat ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
        Edirne'de 18 saat ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı