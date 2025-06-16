"Türkiye Yüzyılı'nda Maziden Atiye Edirne" programı başladı

"Türkiye Yüzyılı'nda Maziden Atiye Edirne" kamp programı düzenlenen törenle başladı.

Program kapsamında Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Kocaeli, Kırklareli, İzmir, İstanbul, Tekirdağ, Yalova ve Edirne'den başarılı 80 öğrenci bir hafta boyunca Musabeyli Korusu Mesire Alanı'nda sürecek programda çeşitli etkinliklere katılacak.

Öğrenciler hem kültürel ve tarihi değerlerle buluşacak hem de doğayla iç içe, öğretici ve eğlenceli etkinliklerle dolu bir kamp deneyimi yaşayacak.

Program süresince öğrenciler sportif yarışmalar, geleneksel oyunlar, atölye çalışmaları, müze ve anıt gezileri gibi birçok farklı etkinlikte aktif yer alacak. Öğrenciler korulukta Kırgız çadırlarından oluşan alanda kalacak.

- "Bu program öğrencilerimizde farkındalık oluşturacak"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, programın açılışında yaptığı konuşmada 10 şehirden başarılı 80 öğrencinin misafir edileceğini söyledi.

Öğrencilerin Edirne'de tarih ve kültürle buluşacağını belirten Yılmaz, "Bir mekan ve coğrafya üzerinden kimlik inşası gerçekleşmiş olacak. Bu program öğrencilerimizde farkındalık oluşturacak. Yeni arkadaşlar edinerek sosyal ağ oluşturacaksınız. Sosyal medya ile değil, gerçek sosyal bir çevre gerçekleşmiş olacak." dedi.

Edirne'nin kadim başkentlerden olduğunu dile getiren Yılmaz, öğrencilerin kamp süresince önemli tarihi bilgiler öğreneceğini ifade etti. Kampa katılan öğrencilerin çoğunun Edirne'ye ilk kez geldiğini anlatan Yılmaz, "Burada kaldığınız süre içerisinde sizler program çerçevesinde Balkan Savaşları'nı, 93 Harbi'ni, Balkan şehirlerini, Edirne'deki Osmanlı mimari mirasını ve kültürümüzü, Osmanlı mimarlarını öğreneceksiniz. Edirne üzerinden sosyal hayatı ve kültürü, Balkanlar'daki Rumeli kültürünü ve Rumeli Türkleri üzerinden varlık ve kimlik mücadelesine yönelik çok şeyler öğreneceksiniz." diye konuştu. - "Çağın ilmini edindiğiniz hayalleriniz olsun" Edirne Valisi Yunus Sezer de gençlerin ülkenin gelişimine yönelik misyonla yetişmesini arzu ettiğini belirtti. Öğrencilerin sağlam temeller üzerine kendilerini inşa ederek geleceğe yönelmesi gerektiğini ifade eden Sezer, "Bu güzel ülke, bu güzel milletle ilgili güzel idealler edinerek buradan ayrılmanızı temenni ederim. Ancak kamp programı o zaman kamp programı olur. Milli ve manevi duygularınızı en yükseğe en zirveye çıkartarak buradan ayrılın. Ama gelecekle ilgili çağın ilmini edindiğiniz hayalleriniz olsun." dedi.