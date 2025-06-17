Edirne'de kumandalı abartı egzoz kullanan sürücüye 9 bin 267 lira ceza kesildi
Edirne'de kumandalı abartı egzoz kullandığı belirlenen otomobil sürücüsüne 9 bin 267 lira ceza kesildi, araç trafikten menedildi.
Edirne'de kumandalı abartı egzoz kullandığı belirlenen otomobil sürücüsüne 9 bin 267 lira ceza kesildi, araç trafikten menedildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bostan Pazarı Caddesi'nde gerçekleştirdikleri denetimde egzoz sesinden şüphelenilen bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan incelemede, sürücünün kumandayla kontrol edilen abartı egzoz sistemi kullandığı tespit edildi.
Sürücüye 9 bin 267 lira idari para cezası uygulanırken, otomobil trafikten men edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.