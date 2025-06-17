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        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı

        Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 12:17 Güncelleme: 17.06.2025 - 12:17
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        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
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        Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.

        Zanlıların üst aramalarında, 36 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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