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        Edirne'den kısa kısa

        İpsala Organize Sanayi Bölgesi (OSB) çalışmaları kapsamında "proje köyü" ilan edilen Sarpdere köyünde altyapı yenileme çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 10:10 Güncelleme: 18.06.2025 - 10:10
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        İpsala Organize Sanayi Bölgesi (OSB) çalışmaları kapsamında "proje köyü" ilan edilen Sarpdere köyünde altyapı yenileme çalışmaları sürüyor.

        İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, köyde içme suyu ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

        İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, çalışmaları yerinde inceledi.

        Sevgili, proje ile köyde yaşam kalitesinin artacağını belirtti.

        -Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Nuhoğlu'ndan Başkan Kerman’a ziyaret

        Edirne Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammed Esad Nuhoğlu, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman’ı ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette il müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgi paylaşıldı.

        Başkan Kerman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Nuhoğlu’na görevinde başarılar diledi.

        Ziyarette AK Parti İpsala İlçe Başkanı Erhan Demir de yer aldı.

        -İpsala'da mezuniyet coşkusu yaşandı

        İpsala ilçesindeki Atatürk ve Kurtuluş ortaokullarında mezuniyet töreni düzenlendi.

        Törene İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Engin, törende yaptığı konuşmada mezun öğrencilere başarı dileklerini iletti.

        Tören, öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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