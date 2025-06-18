Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette il müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgi paylaşıldı.

Edirne Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammed Esad Nuhoğlu, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman’ı ziyaret etti.

İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, köyde içme suyu ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

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