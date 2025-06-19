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        Kapıkule'de kaçakçılık operasyonlarında 4 zanlı yakalandı

        Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 29 kilo 576 gram esrar, 20 bin elektronik sigara ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 10:34 Güncelleme: 19.06.2025 - 10:34
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        Kapıkule'de kaçakçılık operasyonlarında 4 zanlı yakalandı
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        Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 29 kilo 576 gram esrar, 20 bin elektronik sigara ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

        Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen tır, şüphe ve risk analizleri neticesinde X-ray taramasına sevk edildi.

        Tespit edilen şüpheli yoğunluk bölgesinde yapılan detaylı aramada tırda beyan edilmeyen 20 bin elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kapıkule'deki ikinci operasyonda da Kosova'dan gelen otomobil X-ray taramasına sevk edildi.

        Narkotik dedektör köpeği Neptün'ün de katılımıyla yapılan aramada, yolcu koltuklarının altındaki döşemelerin içerisine gizlenmiş 38 vakumlu şeffaf naylon poşette 29 kilo 576 gram esrar ele geçirildi. Bu olayla ilgili de 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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