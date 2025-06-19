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        Edirne'de buğday tarlasında çıkan yangın çiftçilerin ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

        Edirne'de buğday tarlasında çıkan ve çiftçiler ile itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 50 dekar ekili alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 15:11 Güncelleme: 19.06.2025 - 15:20
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        Edirne'de buğday tarlasında çıkan yangın çiftçilerin ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
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        Edirne'de buğday tarlasında çıkan ve çiftçiler ile itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 50 dekar ekili alan zarar gördü.

        Merkeze bağlı Avarız köyündeki bir buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler rüzgarın da etkisiyle yandaki tarlalara sıçradı.

        Çiftçilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Tarlaların çiftçiler tarafından sürülmesi ve ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 50 dekar buğday ekili alanda zarar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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