Edirne'de buğday tarlasında çıkan yangın çiftçilerin ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Tarlaların çiftçiler tarafından sürülmesi ve ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 50 dekar buğday ekili alanda zarar oluştu.

Merkeze bağlı Avarız köyündeki bir buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Edirne'de buğday tarlasında çıkan ve çiftçiler ile itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 50 dekar ekili alan zarar gördü.

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