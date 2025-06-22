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        Trakya'da YKS Alan Yeterlilik Testleri oturumu başladı

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da üniversite öğrencisi adayları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 11:04 Güncelleme: 22.06.2025 - 11:04
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        Trakya'da YKS Alan Yeterlilik Testleri oturumu başladı
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        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da üniversite öğrencisi adayları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) girdi.

        Edirne'de, Trakya Üniversitesinin farklı kampüslerinde sınava girecek adaylar giriş saatini bekledi.

        Sınav noktalarına gelen adaylar kimlik ve belge kontrolü ile üst aramasının ardından salonlara alındı.

        Adayların aileleri ise okulların çevresinde çocuklarının çıkışını bekledi.

        - Kırklareli

        Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü'ne gelen adaylar da salon önünde sınava giriş saatini bekledi.

        Adaylar kimlik ve belge kontrolü ile üst aramasının ardından salona alındı.

        - Tekirdağ

        Tekirdağ'da da adaylar sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri okullara geldi.

        Adaylar, görevlilerin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından okullara alındı.

        Aileler ise çocuklarını binaların önünde bekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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