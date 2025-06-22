Trakya'da YKS Alan Yeterlilik Testleri oturumu başladı

Adaylar, görevlilerin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından okullara alındı.

Tekirdağ'da da adaylar sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri okullara geldi.

Adaylar kimlik ve belge kontrolü ile üst aramasının ardından salona alındı.

Sınav noktalarına gelen adaylar kimlik ve belge kontrolü ile üst aramasının ardından salonlara alındı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da üniversite öğrencisi adayları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) girdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.