Batı Trakyalı öğrenciler Edirne'nin tarihi ve kültürel noktalarını gezdi
.-BatıTrakya İskeçe Müftülüğü Çocuk Müftülük öğrencileri, Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla kentin tarihi ve kültürel noktalarını gezdi.
.-BatıTrakya İskeçe Müftülüğü Çocuk Müftülük öğrencileri, Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla kentin tarihi ve kültürel noktalarını gezdi.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, rehber öğretmenleri eşliğinde Edirne'ye gelen 45 öğrenci, kenti yakından tanıma fırsatı elde etti.
Misafir öğrenciler, Selimiye Meydanı, II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi ve Karaağaç Tarihi Tren Garı gibi tarihi ve kültürel alanları ziyaret etti.
Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen program kapsamında öğrencilere kentteki okullar da gezdirildi.
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