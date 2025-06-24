Edirne'de Tunca Nehri kenarındaki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Edirne'de Tunca Nehri kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edirne'de Tunca Nehri kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangında, yaklaşık bir dekar otluk alan zarar gördü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.