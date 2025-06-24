Edirne'de Tunca Nehri kenarındaki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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