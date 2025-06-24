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        Edirne'de kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı

        Edirne'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 08:23 Güncelleme: 24.06.2025 - 08:25
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        Edirne'de kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı
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        Edirne’de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        K.E.K. idaresindeki 22 ADY 646 plakalı motosiklet, Abdurrahman Mahallesi Bahariye Sokak’ta M.M. yönetimindeki 22 DU 422 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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