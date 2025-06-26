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        Edirne'de otomobille çarpışan minibüsteki yolcu yaralandı

        Edirne'de otomobille çarpışan minibüsteki yolcu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 00:45 Güncelleme: 26.06.2025 - 00:45
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        Edirne'de otomobille çarpışan minibüsteki yolcu yaralandı
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        Edirne'de otomobille çarpışan minibüsteki yolcu yaralandı.

        Edirne Toplu Ulaşım Sistemine (ETUS) ait T.K'nin kullandığı 22 M 0143 plakalı minibüs, Karaağaç Mahallesi'nde K.E'nin kullandığı 22 ADT 750 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada minibüste yolcu olarak bulunan F.B. çarpışmanın etkisiyle savrularak yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        F.B, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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