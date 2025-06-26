Edirne'de otomobille çarpışan minibüsteki yolcu yaralandı
Edirne'de otomobille çarpışan minibüsteki yolcu yaralandı.
Edirne'de otomobille çarpışan minibüsteki yolcu yaralandı.
Edirne Toplu Ulaşım Sistemine (ETUS) ait T.K'nin kullandığı 22 M 0143 plakalı minibüs, Karaağaç Mahallesi'nde K.E'nin kullandığı 22 ADT 750 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada minibüste yolcu olarak bulunan F.B. çarpışmanın etkisiyle savrularak yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
F.B, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
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