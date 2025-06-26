Edirne'de Emniyet Müdürü polis olmak isteyen çocuklara "çok kitap okuyun" tavsiyesinde bulundu

Çocuklar da Emniyet Müdürüne teşekkür ederek sarıldı.

Çocuklara polis rozeti takan Karaburun, polis duvar saati ve anahtarlık hediye etti.

Denetim sırasında mahalledeki çocuklarla da sohbet eden Karaburun'un sorusu üzerine Yusuf Hoca Ortaokulu öğrencileri Diyar Çelik, Süleyman ve kardeşi İslam Yılmaz, polis olmak istediklerini söyledi.

Emniyet Müdürü Karaburun da denetim noktasında ekiplerin çalışmalarını takip etti.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, polis olmak isteyen çocuklara "çok kitap okuyun" tavsiyesinde bulundu.

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