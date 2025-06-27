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        Edirne Valisi Sezer, özel güvenlik görevlilerini kabul etti

        Edirne Valisi Yunus Sezer, 26-30 Haziran tarihleri arasında kutlanan Özel Güvenlik Haftası kapsamında özel güvenlik görevlilerini kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 10:49 Güncelleme: 27.06.2025 - 10:49
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        Edirne Valisi Sezer, özel güvenlik görevlilerini kabul etti
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, 26-30 Haziran tarihleri arasında kutlanan Özel Güvenlik Haftası kapsamında özel güvenlik görevlilerini kabul etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, özel güvenlik personelleri ziyarette çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Sezer de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek özel güvenliklere çalışmalarında başarı diledi.

        Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da ziyarette yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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