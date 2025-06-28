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        Genç milli kürekçi Deniznur Serra Baykara, Dünya Şampiyonası'nda zirveyi hedefliyor

        GÖKHAN ZOBAR - Milli kürekçi Deniznur Serra Baykara, Polonya'da temmuz ayında düzenlenecek 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda zirveye çıkmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 11:11 Güncelleme: 28.06.2025 - 11:11
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        Genç milli kürekçi Deniznur Serra Baykara, Dünya Şampiyonası'nda zirveyi hedefliyor
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        GÖKHAN ZOBAR - Milli kürekçi Deniznur Serra Baykara, Polonya'da temmuz ayında düzenlenecek 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda zirveye çıkmayı hedefliyor.

        Galatasaray Kulübünün sporcusu Deniznur Serra Baykara, Poznan şehrinde 23-27 Temmuz tarihlerinde yapılacak şampiyonaya Meriç Nehri Kürek Parkuru'nda gerçekleştirilen milli takım kampıyla hazırlanıyor.

        Kazandığı başarılarla Türkiye'yi ve kulübünü gururlandıran milli kürekçi, Dünya Şampiyonası'nda madalya koleksiyonuna yenilerini eklemek istiyor.

        - "Günde 2 kez antrenman yapıyoruz"

        Deniznur Serra Baykara, AA muhabirine, çok sevdiği kürek sporuyla 8 yıldır ilgilendiğini söyledi.

        Milli takımla birlikte 7 yıldır yarışmalara katıldığını belirten Deniznur Serra, "Bu süreçte pek çok uluslararası organizasyonda madalya kazandım. Bunlardan en önemlisi, 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda ekip arkadaşlarımla elde ettiğim üçüncülük ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda kazandığımız ikincilikti." dedi.

        Başarılı kürekçi, yarışlara yoğun antrenmanlarla hazırlandıklarını ifade etti.

        Hedefleri doğrultusunda disiplinli bir şekilde çalıştığını dile getiren Deniznur Serra, "Antrenmanlar uzun ve yorucu oluyor. Ama başarıya ulaşmak için çok çalışmamız gerekli. Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez antrenman yapıyoruz, antrenmanlarımız en 2 saat sürüyor. Süreç oldukça yoğun ama sonuçları oldukça iyi olacaktır." diye konuştu.

        - "Edirne'de imkanlarımız çok iyi"

        Deniznur Serra Baykara, Meriç Nehri'nde güzel bir kamp dönemiyle hazırlandığı 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda madalyaları toplamayı hedeflediğini belirtti.

        Kamp sürecinin çok iyi geçtiğini ifade eden Baykara, şunları kaydetti:

        "İmkanlarımız çok iyi. Konakladığımız yer ile antrenman yaptığımız yer çok yakın. Dinlenme sürelerimiz çok iyi geçiyor. Her şey çok elverişli. En yakın hedefim Polonya'daki şampiyonada madalya kazanmak. Bunun yanında olimpiyatlar her sporcunun hayali. Bu süreçte küçük küçük adımlarla o hedefe doğru da ilerliyorum. İnşallah olimpiyatlarda da yarışıp başarı elde ederim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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