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        Diyanet-Sen Edirne Şubesi Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye tepki

        Diyanet-Sen Edirne Şube Başkanı Emin Yaryıkan, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 12:51 Güncelleme: 01.07.2025 - 12:51
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        Diyanet-Sen Edirne Şubesi Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye tepki
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        Diyanet-Sen Edirne Şube Başkanı Emin Yaryıkan, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına tepki gösterdi.

        Yaryıkan, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu derginin hiç bir inanç ve kutsal değerlere saygısının olmadığını savundu.

        Dini değerlere ve kutsallara saldırının mizah ve ifade özgürlüğü olmadığını vurgulayan Yaryıkan, açıklamasında şunları kaydetti:

        "Leman dergisinin ahlaksız yayınını lanetliyoruz. İnancımızın, değerlerimizin, mukaddesatımızın paçavralarda konu edilme cüretine asla izin vermeyeceğiz. Peygamberimize hakaret, milyarlarca Müslümanın kalbine ve vicdanına saldırıdır. Bunlar sadece kendi müptezelliklerini ve ahlaksızlıklarını ortaya koyuyorlar.

        Dini değerlere ve kutsallara saldırı, mizah ve ifade özgürlüğü değildir. İfade özgürlüğünü din ve inanç düşmanlığına dönüştürmek ancak hastalıklı bir zihniyetin ürünü olabilir. Leman dergisinin yaptığı bir mizah değil, terbiyesizliktir. İslam'a duyulan nefrettir. Hukuk nezdinde bu alçaklığın hesabını soracağız. Bu provokatif, nefret saçan yayıncılığa karşı her zeminde mücadele etmeye devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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