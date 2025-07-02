Gençler Türkiye Kürek Kupası'nda yarışacak sporcular, Meriç Nehri'nde antrenmanlarını sürdürüyor

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Meriç Nehri'nde düzenlenecek Gençler Türkiye Kupası'na katılacak sporcular, çalışmalarını sürdürüyor.

Organizasyon, 11-13 Temmuz tarihlerinde Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk olimpik kürek parkuru olan Meriç Nehri Kürek Parkuru'nda gerçekleştirilecek.

Geleceğin şampiyonlarının kürek çekeceği yarışlara Türkiye'nin farklı kulüplerinden yaklaşık 400 sporcu katılacak.

Organizasyonda yarışacak kürekçiler, madalya hedefiyle Meriç Nehri'nde antrenmanlarına devam ediyor.

- "İyi bir yarış olacak"

TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Antrenörü Doruk Girişmen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, organizasyon öncesi antrenmanların yoğunlaştığını söyledi.

Pek çok kulübün Meriç Nehri'nde kampa girdiğini belirten Girişmen, "İyi bir yarış olacak. Günde 2 antrenmanla sporcular organizasyona hazırlanıyor. Parkur çok güzel. Kulüplerin birçoğu burada. Kalabalık oldukça keyifleniyoruz. Gelecek hafta yapılacak şampiyonaya tüm sporseverleri bekliyoruz." dedi.