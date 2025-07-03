Edirne'de buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
Edirne'de buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edirne'de buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Havsa kara yolu üzerindeki akaryakıt istasyonunun arkasında hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İstasyon çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi.
Çiftçiler de traktörleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.
Bölgedeki tekstil fabrikasına ulaşmadan söndürülen yangında, yaklaşık 100 dekar tarım arazisi zarar gördü.
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