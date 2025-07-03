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        Edirne'de buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü

        Edirne'de buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 11:07 Güncelleme: 03.07.2025 - 11:15
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        Edirne'de buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
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        Edirne'de buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Havsa kara yolu üzerindeki akaryakıt istasyonunun arkasında hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İstasyon çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi.

        Çiftçiler de traktörleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.

        Bölgedeki tekstil fabrikasına ulaşmadan söndürülen yangında, yaklaşık 100 dekar tarım arazisi zarar gördü.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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