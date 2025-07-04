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        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hatipler, AA Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Anadolu Ajansı Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 08:18 Güncelleme: 04.07.2025 - 08:23
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        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hatipler, AA Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti
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        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Anadolu Ajansı Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Hatipler, ziyarette Anadolu Ajansı Bölge Müdürü Salih Baran'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansının başarılı çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade eden Hatipler, kurum çalışanlarına başarılar diledi.

        Baran'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Hatipler'e teşekkür etti.

        Ziyarette, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Üstündağ ile Trakya Üniversitesi Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Danışmanı Enver Şengül de yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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