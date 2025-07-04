Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hatipler, AA Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

Ziyarette, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Üstündağ ile Trakya Üniversitesi Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Danışmanı Enver Şengül de yer aldı.

Anadolu Ajansının başarılı çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade eden Hatipler, kurum çalışanlarına başarılar diledi.

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