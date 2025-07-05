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        Pele Mehmet ve Şükrü Kayabaş'tan sonra dualı çayırın sesi olacak

        CİHAN DEMİRCİ - Tarihi Kırkpınar Güreşleri Başcazgırı Emin Ger, ustaları Pele Mehmet (Mehmet Tura) ve Şükrü Kayabaş'tan sonra dualı çayırın sesi olarak geleneği sürdürecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 11:02 Güncelleme: 05.07.2025 - 11:08
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        Pele Mehmet ve Şükrü Kayabaş'tan sonra dualı çayırın sesi olacak
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        CİHAN DEMİRCİ - Tarihi Kırkpınar Güreşleri Başcazgırı Emin Ger, ustaları Pele Mehmet (Mehmet Tura) ve Şükrü Kayabaş'tan sonra dualı çayırın sesi olarak geleneği sürdürecek.

        Yağlı güreş meydanlarında 15 yıldır görev yapan 50 yaşındaki Ger, AA muhabirine, yağlı güreş sevdalıları için Edirne'nin ayrı bir yeri olduğunu ifade etti.

        Kırkpınar'da 664. buluşmanın gerçekleşeceğini belirten Ger, "Ben 15 yıl önce cazgır olarak Kırkpınar Er Meydanı'na adımımı attım ilk maniyi söylerken burada deprem oluyor sandım. Bacaklarım titreyerek maniyi söylemeye çalışıyordum. Nihayetinde maniyi bitirdim, o heyecanı hayatım boyunca unutamam" dedi.

        Kırkpınar Er Meydanı'nın efsane sesi merhum Pele Mehmet'ten çok şey öğrendiğini anlatan Emin Ger, şunları kaydetti:

        "Cazgırların piri Pele Mehmet ile görev yaptık, gerçekten anlatılamaz bir noktadaydı. Benim idolümdür. Allah mekanını cennet eylesin, ondan çok şeyler öğrendik. Yaşayan efsane Şükrü Kayabaş, 50 yıldır bu er meydanında başcazgır olarak hizmet etti. Bana da manevi babalık yaptı, ustalık yaptı. Ondan bu bayrağı teslim almak ve gelecek kuşaklara aktarmak bize ayrı bir onur, gurur veriyor."

        Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde ilk kez tek başına başcazgırlık yapacağını anlatan Ger, "Geçen yıl Şükrü Kayabaş ustam ile beraberdik. Bu yıl tek başına ilk sınavım olacak, o anlamda da heyecanlıyım. İnşallah başarırız. Elmalı Güreşleri'nde de 10 yıldır başcazgırlık yapıyorum. Türkiye'nin dört bir tarafında gerçekleştirilen güreşlerde başcazgırlık görevini yapıyoruz. Çıraklıktan geldik ustalarımızın izinden devam ediyoruz. Onların yaptıklarından daha iyisini yapmaya çalışıyoruz."

        - "40 başpehlivana '40 yiğit' manisi"

        Emin Ger, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın desteğiyle ustalarından devraldığı başcazgırlığı en iyi şekilde sürdüreceğini dile getirdi.

        Seyircinin ve pehlivanların manilerle coştuğunu ve gönüllere manilerle girdiklerini anlatan Ger, Kırkpınar'da 664. buluşma için "40 yiğit" manisini yazdığını kaydetti.

        Emin Ger'in yazdığı mani şöyle:

        "Kırk yiğit çıktılar Rumeli'den akına gaza aşkına

        Kırk yiğit vardılar ulu divana güreş tuttular pirler aşkına

        Aslanlar gibi kükreşip güreş tutarken kırk yiğit

        Ali ile Selim yenişemedi son nefeslerini verip

        Düştüler çayıra pınarlar fışkırdı kırk yerden

        Girdiler pirler hanesine kırklar diye anıldı her yerden

        Bitmeyen güreşin devam eden efsanesi Kırkpınar doğdu serhat şehri Edirne'den"

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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