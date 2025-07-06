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        Edirne'de buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü

        Edirne'de buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 19:57 Güncelleme: 06.07.2025 - 20:10
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        Edirne'de buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
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        Edirne'de buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü.

        Değirmenyeni köyündeki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Çiftçilerin de traktörleriyle destek verdiği çalışmayla söndürülen yangında 400 dekar tarım arazisi zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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