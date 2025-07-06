Edirne'de buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü.

İhbar üzerine olay yerine Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Değirmenyeni köyündeki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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