TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin yeni yapımlarından "Harman Yeri" dizisi Kırkpınar'da güreşseverlere tanıtıldı.

Yağlı güreşin Türkiye'deki en önemli merkezlerinden Edirne Kırkpınar Sarayiçi alanında kurulan stantta oyuncular imza günü düzenledi.

Büyük ilgi gören dizi oyuncuları vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Dizinin başrol oyuncularından Berk Oktay, AA muhabirine, güreşlerin çekimlerine hazırlanırken ciddi ve zor bir süreç geçirdiklerini belirtti.

Dramatik açıdan da çok kuvvetli sahnelere sahip dizinin yörüklerin hayatını anlattığını ifade eden Oktay, diziyi izleyen herkesin kendinden bir şeyler bulacağını vurguladı.

Dizide güreş sahnelerine başpehlivanlar eşliğinde hazırlandıklarını anlatan Oktay, konuşmasına şöyle devam etti:

"Gerçekten çok beğendiğim bir proje oldu. Güreş sahnelerine fiziken de hazırlandık. Başpehlivanlarımızla çalıştık, onlar çok destek verdiler, oynadılar da bu arada dizimizde. Ali Gürbüz'ün bir sahnesi var. O da bana birkaç kendisine özgü hareketini öğretti sağ olsun.

Çok kolay olmayan zorlu ama sonucu keyifli bir iş oldu. En başta sadece güreş izlemeyecek seyircimiz. Dramatik açıdan da çok kuvvetli sahnelere sahip dizimiz yörüklerin hayatını anlatıyor. Toprak kavgası var, aşk var, kavuşamama var, her şey var açıkçası o yüzden kuvvetli bir iş geliyor."

-"Biz de bir yarı pehlivan sayılırız galiba"

Burç Kümbetlioğlu ise diziyle anlaştıktan sonra 2 ay çok sıkı bir spor antrenmanı yaptıklarını, yıllardır spor yapan biri olarak güreşin bu kadar ağır bir spor olduğunu bilmediğini anlattı.

Yağlı güreşlerin çok emek isteyen beslenmesinden uykusuna çok özen gösterilmesi gereken bir spor olduğunu vurgulayan Kümbetlioğlu, "Ben diziden önce güreşlerin böylesine ağır bir spor olduğunu bilmiyordum. Bizim öyle canımızı çıkardılar ki vücudumda ağrıyan yerleri hissedince benim vücudumda böyle yerlerde varmış dedim yani yalan yok. Biz de bir yarı pehlivan sayılırız galiba. Hepsine bütün güreşlere aşırı saygı duyuyorum. Çünkü 3 yaşından başlayan bir eğitim sürecinden geçerek hayatlarını buna adıyorlar. Bu çok kıymetli bence çok kıymetli bir şeye adıyorlar." ifadelerini kullandı.