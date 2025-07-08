Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'nin kardeş şehri Almanya'nın Lörrach kentinden gelen heyet, temasları çerçevesinde Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 11:46 Güncelleme: 08.07.2025 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'nin kardeş şehri Almanya'nın Lörrach kentinden gelen heyet, temasları çerçevesinde Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler’i ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre ziyarette, mevcut ikili ilişkilerin sürdürülmesi temennisinde bulunuldu, ilişkilerin daha da ileriye taşınması adına ortak proje ve faaliyetler üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

        Ziyarete; Lörrach Belediye Başkanı Jörg Lutz ve eşi Judith Lutz, Lörrach Üniversitesinin önceki dönem rektörü ve Fahri Edirne Hemşehrisi Prof. Dr. Manfred Raupp, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Wendy Fehlner, Belediye Meclis Üyesi Christiane Cyperrek, Kültür ve Turizm Departmanından Sonja Raupp, Uluslararası Lörrach Derneği Edirne Temsilcisi Galip Çalışkan ile Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Tan ve Prof. Dr. Eylem Bayır, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali İhsan Meşe ve Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Sertaç Arabacıoğlu da katıldı.

        Rektörlük makamındaki görüşmenin ardından konuk heyet, Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezine geçti. Burada gerçekleştirilen iş birliği toplantısında, iki üniversite arasında düzenlenecek ortak etkinlikler, Erasmus öğrenci hareketliliği, birimler arası iş birlikleri ve sağlık alanında üniversiteler arası tecrübe paylaşımı gibi başlıklar ele alındı.

        - İpsala ilçesine düğün salonu yapılıyor

        İpsala ilçesinde yazlık düğün salonunun temeli atıldı.

        İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, vatandaşların özel günlerinde modern ve ferah bir ortamda bir araya gelmelerini sağlayacak düğün salonunun yapımına başladıklarını belirtti.

        Bugün temel atma törenini gerçekleştirdiklerini ifade eden Kerman, "Belediye olarak ilçemizin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına yönelik yatırımlarımıza aralıksız devam ediyor, mahallelerimize kalıcı değerler kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeni yazlık düğün salonumuzun Köprü Mahallemize ve tüm ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katil ağabey tüyler ürpertti!
        Katil ağabey tüyler ürpertti!
        Pos vurgunu! Tam 47,5 milyar lira
        Pos vurgunu! Tam 47,5 milyar lira
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Türkiye hayali yarım kaldı
        Türkiye hayali yarım kaldı
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Süper Lig'de Kyle Walker-Peters derbisi!
        Süper Lig'de Kyle Walker-Peters derbisi!
        Bunun adı işkence!
        Bunun adı işkence!
        Bakan Fidan: Bu soykırım dursun
        Bakan Fidan: Bu soykırım dursun
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Osimhen 'evet' dedi: Adım adım Galatasaray'a
        Osimhen 'evet' dedi: Adım adım Galatasaray'a
        Sosyal medyada kadın profiliyle tehdit operasyonu: 25 gözaltı
        Sosyal medyada kadın profiliyle tehdit operasyonu: 25 gözaltı
        Türkiye'nin tanıtımına devam
        Türkiye'nin tanıtımına devam
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde
        Texas'taki felakette can kaybı 100'ü aştı!
        Texas'taki felakette can kaybı 100'ü aştı!
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        Trump'tan 14 ülkeye tarife mektubu
        Trump'tan 14 ülkeye tarife mektubu

        Benzer Haberler

        Saros'a açılan balıkçılar köpekbalığı görüntüledi
        Saros'a açılan balıkçılar köpekbalığı görüntüledi
        Kaldırımda yürürken metal kapak kırılınca bodruma düştü
        Kaldırımda yürürken metal kapak kırılınca bodruma düştü
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        "Son yılların en güzel Kırkpınar'ı."
        "Son yılların en güzel Kırkpınar'ı."
        TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ETB'yi ziyaret etti
        TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ETB'yi ziyaret etti
        Meriç Nehri'nde 1 metre 20 santimetre boyunda gümüş sazanı yakalandı
        Meriç Nehri'nde 1 metre 20 santimetre boyunda gümüş sazanı yakalandı