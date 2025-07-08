Edirne'nin kardeş şehri Almanya'nın Lörrach kentinden gelen heyet, temasları çerçevesinde Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler’i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre ziyarette, mevcut ikili ilişkilerin sürdürülmesi temennisinde bulunuldu, ilişkilerin daha da ileriye taşınması adına ortak proje ve faaliyetler üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

Ziyarete; Lörrach Belediye Başkanı Jörg Lutz ve eşi Judith Lutz, Lörrach Üniversitesinin önceki dönem rektörü ve Fahri Edirne Hemşehrisi Prof. Dr. Manfred Raupp, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Wendy Fehlner, Belediye Meclis Üyesi Christiane Cyperrek, Kültür ve Turizm Departmanından Sonja Raupp, Uluslararası Lörrach Derneği Edirne Temsilcisi Galip Çalışkan ile Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Tan ve Prof. Dr. Eylem Bayır, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali İhsan Meşe ve Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Sertaç Arabacıoğlu da katıldı.

Rektörlük makamındaki görüşmenin ardından konuk heyet, Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezine geçti. Burada gerçekleştirilen iş birliği toplantısında, iki üniversite arasında düzenlenecek ortak etkinlikler, Erasmus öğrenci hareketliliği, birimler arası iş birlikleri ve sağlık alanında üniversiteler arası tecrübe paylaşımı gibi başlıklar ele alındı.