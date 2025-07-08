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        Edirne'de nehirlerin debileri geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya daha düşük

        Edirne'den geçen Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya azaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 14:43 Güncelleme: 08.07.2025 - 14:43
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        Edirne'de nehirlerin debileri geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya daha düşük
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        Edirne'den geçen Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya azaldı.

        Sulama, yaz kuraklığı ve buharlaşmaya bağlı olarak nehirlerin debilerindeki düşüş devam ediyor.

        DSİ'nin son ölçümlerine göre Meriç'in debisi 29 metreküp/saniye Tunca'nın ise 2 metreküp/saniye olarak ölçüldü.

        Geçen yılın aynı döneminde Meriç Nehri debisi 50 metreküp/saniye, Tunca'da 4 metreküp/saniye seviyelerinde ölçülmüştü.

        Suyun azlığı nedeniyle nehirlerde kum adacıkları oluştu. Özellikle Tunca Nehri'nin Tunca Köprüsü civarında nehir tabanındaki balçık görülür hal aldı.

        Meteorolojik tahminlere göre 17 ve 18 Temmuz’da kısa süreli sağanak geçişleri bekleniyor. Kısa süreli yağışlar dışında ay boyunca sıcaklıkların ortalama 36 derecede seyretmesi bekleniyor.

        Bu nedenle ileriki günlerde yağışlı günün ve yağış miktarının az olması, yüksek sıcaklıkların etkisi sebebiyle debinin daha da düşeceği tahmin ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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