Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Attığı perendelerle tribünleri coşturan Edirneli pehlivanın hedefi altın kemer

        664.Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde teşvik 2 boyunda şampiyon olan Aydıncan Gümüşdağ, başpehlivan olup altın kemerin Edirne'de kalmasını hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 10:10 Güncelleme: 10.07.2025 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Attığı perendelerle tribünleri coşturan Edirneli pehlivanın hedefi altın kemer
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        664.Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde teşvik 2 boyunda şampiyon olan Aydıncan Gümüşdağ, başpehlivan olup altın kemerin Edirne'de kalmasını hedefliyor.

        Aydıncan Gümüşdağ, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde minik 2 boyundaki üçüncülük ve teşvik 1 boyundaki birinciliğinin ardından 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde teşvik 2 boyunda şampiyon oldu.

        Sarayiçi Er Meydanı'nda aldığı galibiyetler sonrası attığı perendelerle güreşseverlerin beğenisini kazanan 16 yaşındaki güreşçi, 2025 CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi müsabakaları için hazırlıklarını sürdürüyor.

        Aydıncan Gümüşdağ, AA muhabirine, 6 yaşında başladığı güreşte 10 yılda birçok galibiyet aldığını söyledi.

        Kendisi gibi pehlivan olan ağabeyi Bayram Gümüşdağ ve ustalarından çok şey öğrendiğini belirten Aydıncan, "Bu yıl Kırkpınar'a iyi hazırlandık. Günde çift antrenman yaptık. Allah'ın izniyle çalışarak buralara geldik. Kırkpınar'da teşvik 2 boyunda şampiyon olup ayak boyuna yükseldim. Çok mutluyum." dedi.

        Destekleri için Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'a teşekkür eden Aydıncan, Sarayiçi Er Meydanı'nda aldığı galibiyetler sonrası çok duygulandığını belirterek, "Kendi evimde galip gelmek, şampiyon olmak çok farklı bir duygu. Galibiyetlerimi perende atarak kutladım. Tribünler de beni alkışladı. Edirnelilere beni destekledikleri için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hedefim liglerde de şampiyon olup, bu yıl bir üst boya yükselmek. Hedefim 6 yıl sonra başpehlivan olup altın kemeri kazanmak." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dünyaca ünlü markanın ürününe toplatma kararı
        Dünyaca ünlü markanın ürününe toplatma kararı
        Şile Belediye Başkanı gözaltında
        Şile Belediye Başkanı gözaltında
        Trump, Putin'e sinirlendi: Kiev'e daha çok silah gönderilecek
        Trump, Putin'e sinirlendi: Kiev'e daha çok silah gönderilecek
        Küfürde yapay zeka mı suçlu insan mı?
        Küfürde yapay zeka mı suçlu insan mı?
        Yaya geçidinde kâbusu yaşadı!
        Yaya geçidinde kâbusu yaşadı!
        Galatasaray'a kötü haber: Hakan transferi suya düştü!
        Galatasaray'a kötü haber: Hakan transferi suya düştü!
        En düşük emekli maaşı zammı Meclis'ten geçti
        En düşük emekli maaşı zammı Meclis'ten geçti
        "Adil bir sistem istiyoruz"
        "Adil bir sistem istiyoruz"
        Tartıştığı kişiyi ezdi! 4 gözaltı
        Tartıştığı kişiyi ezdi! 4 gözaltı
        Cinayet şüphelisi polisle çatıştı!
        Cinayet şüphelisi polisle çatıştı!
        "Cumhurbaşkanımız cumartesi günü tarihi bir açıklama yapacak"
        "Cumhurbaşkanımız cumartesi günü tarihi bir açıklama yapacak"
        ILO’dan asgari ücret tavsiyesi
        ILO’dan asgari ücret tavsiyesi
        "Bakıra yönelik yüzde 50 tarifeyi duyuruyorum"
        "Bakıra yönelik yüzde 50 tarifeyi duyuruyorum"
        İletişim Başkanlığı'nda Duran dönemi
        İletişim Başkanlığı'nda Duran dönemi
        Sıcak hava uyarısı! Marmara'da düşüyor, 2 bölgede yağmur var
        Sıcak hava uyarısı! Marmara'da düşüyor, 2 bölgede yağmur var
        Yazın bunları yaşıyorsanız yalnız değilsiniz!
        Yazın bunları yaşıyorsanız yalnız değilsiniz!
        İletişim Başkanı Burhanettin Duran oldu
        İletişim Başkanı Burhanettin Duran oldu
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Tek şarj ile 1200 km rekoru
        Tek şarj ile 1200 km rekoru
        Murat Çalık yoğun bakımda
        Murat Çalık yoğun bakımda

        Benzer Haberler

        TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Edirne'de gençlere seslen...
        TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Edirne'de gençlere seslen...
        Edirne'de anız yangını; Hamzabeyli Sınır Kapısı'na giden yol 2 saat ulaşıma...
        Edirne'de anız yangını; Hamzabeyli Sınır Kapısı'na giden yol 2 saat ulaşıma...
        GÜNCELLEME 2 - Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü
        GÜNCELLEME 2 - Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü
        GÜNCELLEME - Edirne'de yangın nedeniyle kapanan Hamzabeyli Sınır Kapısı kar...
        GÜNCELLEME - Edirne'de yangın nedeniyle kapanan Hamzabeyli Sınır Kapısı kar...
        Edirne'de anız yangını; Hamzabeyli Sınır Kapısı'na giden yol ulaşıma kapatı...
        Edirne'de anız yangını; Hamzabeyli Sınır Kapısı'na giden yol ulaşıma kapatı...
        Hamzabeyli Sınır Kapısına giden kara yolu yangın nedeniyle trafiğe kapatıld...
        Hamzabeyli Sınır Kapısına giden kara yolu yangın nedeniyle trafiğe kapatıld...