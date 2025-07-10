Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Çakmak'tan AA Edirne Bölge Müdürlüğüne veda ziyareti
–Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Anadolu Ajansı
–Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.