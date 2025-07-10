Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Çakmak'tan AA Edirne Bölge Müdürlüğüne veda ziyareti

        –Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Anadolu Ajansı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 11:15 Güncelleme: 10.07.2025 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Çakmak'tan AA Edirne Bölge Müdürlüğüne veda ziyareti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        –Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Anadolu Ajansı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dünyaca ünlü markanın ürününe toplatma kararı
        Dünyaca ünlü markanın ürününe toplatma kararı
        ABD'den gemiyle getirilen aracıyla kaza yaptı!
        ABD'den gemiyle getirilen aracıyla kaza yaptı!
        53 yaşında ikiz bebek dünyaya getirdi
        53 yaşında ikiz bebek dünyaya getirdi
        "Kartal'ın yeni 10 numarası Orkun Kökçü!"
        "Kartal'ın yeni 10 numarası Orkun Kökçü!"
        Şile Belediye Başkanı gözaltında
        Şile Belediye Başkanı gözaltında
        Fransızlar duyurdu: Fenerbahçe'ye Asensio'da dev rakip!
        Fransızlar duyurdu: Fenerbahçe'ye Asensio'da dev rakip!
        En düşük emekli maaşı zammı Meclis'ten geçti
        En düşük emekli maaşı zammı Meclis'ten geçti
        Galatasaray'a kötü haber: Hakan transferi suya düştü!
        Galatasaray'a kötü haber: Hakan transferi suya düştü!
        Tartıştığı kişiyi ezdi! 4 gözaltı
        Tartıştığı kişiyi ezdi! 4 gözaltı
        Yaya geçidinde kâbusu yaşadı!
        Yaya geçidinde kâbusu yaşadı!
        İnşaat maliyetinde 4,5 yılın en düşük artışı
        İnşaat maliyetinde 4,5 yılın en düşük artışı
        Cinayet şüphelisi polisle çatıştı!
        Cinayet şüphelisi polisle çatıştı!
        "Adil bir sistem istiyoruz"
        "Adil bir sistem istiyoruz"
        Petrol fiyatları enflasyonu ne kadar etkiliyor?
        Petrol fiyatları enflasyonu ne kadar etkiliyor?
        ILO’dan asgari ücret tavsiyesi
        ILO’dan asgari ücret tavsiyesi
        "Bakıra yönelik yüzde 50 tarifeyi duyuruyorum"
        "Bakıra yönelik yüzde 50 tarifeyi duyuruyorum"
        Yazın bunları yaşıyorsanız yalnız değilsiniz!
        Yazın bunları yaşıyorsanız yalnız değilsiniz!
        Haziran ayı sıcaklığı arttı! 1,2'lik endişe!
        Haziran ayı sıcaklığı arttı! 1,2'lik endişe!
        Trump, Putin'e sinirlendi: Kiev'e daha çok silah gönderilecek
        Trump, Putin'e sinirlendi: Kiev'e daha çok silah gönderilecek
        Küfürde yapay zeka mı suçlu insan mı?
        Küfürde yapay zeka mı suçlu insan mı?

        Benzer Haberler

        TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan gençlerle bir araya geldi:...
        TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan gençlerle bir araya geldi:...
        Attığı perendelerle tribünleri coşturan Edirneli pehlivanın hedefi altın ke...
        Attığı perendelerle tribünleri coşturan Edirneli pehlivanın hedefi altın ke...
        TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Edirne'de gençlere seslen...
        TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Edirne'de gençlere seslen...
        Edirne'de anız yangını; Hamzabeyli Sınır Kapısı'na giden yol 2 saat ulaşıma...
        Edirne'de anız yangını; Hamzabeyli Sınır Kapısı'na giden yol 2 saat ulaşıma...
        GÜNCELLEME 2 - Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü
        GÜNCELLEME 2 - Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü
        GÜNCELLEME - Edirne'de yangın nedeniyle kapanan Hamzabeyli Sınır Kapısı kar...
        GÜNCELLEME - Edirne'de yangın nedeniyle kapanan Hamzabeyli Sınır Kapısı kar...