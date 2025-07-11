Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları eleme müsabakaları ile başladı

Edirne'de Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları eleme müsabakaları yapıldı.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları Meriç Nehri'ndeki parkurda başladı.

Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle düzenlenen organizasyon, Türkiye'nin olimpik standartlara sahip ilk kürek parkuru Meriç Nehri'nde kürek camiasını bir araya getirdi.

Yarışlara 25'i aşkın kulüpten 400'e yakın sporcu katıldı.

Organizasyonda ilk gün müsabakaları eleme yarışlarıyla başladı.

Yarışlar öncesi ısınan ve hazırlıklarını yapan sporcular, 2000 ve 1000 metrelik parkurlarda kadın ve erkek klasmanlarında, 19 yaş altı (gençler), 17 yaş altı (yıldızlar) ve 15 yaş altı (küçükler) kategorilerinde mücadele ediyor.

Şampiyonada tek çifte, iki çifte, dört çifte, iki tek, dört tek ve sekiz tek tekne sınıflarında yarışlar gerçekleştirilecek.

Organizasyonda final müsabakaları 13 Temmuz'da yapılacak.