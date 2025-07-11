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        Trakya'da sıcak hava etkili oluyor

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olan sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 14:03 Güncelleme: 11.07.2025 - 14:07
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        Trakya'da sıcak hava etkili oluyor
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        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olan sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor.

        Hava sıcaklığı 35 derece olan Edirne'de, Türkiye Kürek Gençler Şampiyonası'nda yarışan bir sporcu, aşırı sıcak nedeniyle fenalaştı.

        Şişecam Spor Kulübü sporcusu, yarış sonrasında iskelede kısa süreli baygınlık geçirdi.

        Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi iskelede yapılan sporcu ambulansla yarış alanındaki sağlık çadırına götürüldü.

        Sporcunun sıcak çarpması nedeniyle fenalaştığı öğrenildi.

        Öte yandan, kentte sıcak havadan korunmak isteyen vatandaşlar, kapalı çarşı, cami avlusu ve ağaçların gölgesinde vakit geçiriyor.

        - Kırklareli ve Tekirdağ

        Kırklareli'nde de hava sıcaklığı öğle saatlerinde 31 dereceye ulaştı.

        Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda araç ve yaya trafiğinin sakin olduğu gözlendi.

        Bazı kuşlar ise süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.

        Sıcaktan bunalanlar kent merkezinde ağaçlık alanlardaki gölgelerde serinlemeye çalıştı.

        Tekirdağ'da ise 30 dereceye ulaşan sıcaklık dolayısıyla vatandaşlar park, bahçe ve cami avlusu gibi serin yerlerde vakit geçiriyor.

        Bazı vatandaşlar, sahillerinde denize girerek serinlemeye çalıştı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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