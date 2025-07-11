Trakya'da sıcak hava etkili oluyor

Tekirdağ'da ise 30 dereceye ulaşan sıcaklık dolayısıyla vatandaşlar park, bahçe ve cami avlusu gibi serin yerlerde vakit geçiriyor.

Bazı kuşlar ise süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda araç ve yaya trafiğinin sakin olduğu gözlendi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi iskelede yapılan sporcu ambulansla yarış alanındaki sağlık çadırına götürüldü.

Hava sıcaklığı 35 derece olan Edirne'de, Türkiye Kürek Gençler Şampiyonası'nda yarışan bir sporcu, aşırı sıcak nedeniyle fenalaştı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olan sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor.

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