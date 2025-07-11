İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman yol açma çalışmalarını inceledi.

Atatürk Mahallesi TOKİ konutları bölgesinde başlatılan yol açma çalışmalarını inceleyen Kerman, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kerman, yaptığı açıklamada, ilçede imar yollarının açılmasına yönelik çalışmaların başladığını belirtti.

Çalışmaların ekipler tarafından yoğun şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Kerman, "Daha planlı daha ulaşılabilir ve yaşanabilir bir İpsala için altyapı yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. İmar planına uygun şekilde yürütülen yol açma çalışmaları tamamlanmasıyla ulaşım kolaylaşacak ve yeni yapılaşma süreci hızlanacak." dedi.

- Kerman ziyaretlerine devam ediyor

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, ziyaretlerini sürdürüyor.

Kerman, Edirne 1. Murat Devlet Hastanesi Başhekimi Zehra Gülsevin Şimşek'i makamında ziyaret etti.

Şimşek, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek çalışmalar hakkında bilgi verdi.