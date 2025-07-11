Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Muzaffer Yıldırım, Edirne'de amatör futbol paydaşlarının çalışacağı tesis kuracaklarını belirtti.

Yıldırım, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonunda, federasyonun bir yıl boyunca yaptığı çalışmaları anlattı.

Amatör spora ve sporculara katkı sunmaya devam ettiklerini anlatan Yıldırım, Atatürk Mahallesi'nde tüm spor paydaşlarının bir arada olduğu bir tesis kuracaklarını belirtti.

Yeni tesisin futbol camiasına hizmet edeceğini belirten Yıldırım, "Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Edirne Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği, Edirne Futbol Antrenörleri Derneği ve Futbol İl Temsilciliği yeni binada birlikte çalışmalar yapacak.

Yeni tesisin yanında olan Edirne Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin kullandığı bina ise konferans salonu olarak kullanılacak." dedi.

Edirne'ye katkı sunmaya ve çalışmalar yapmaya devam edeceklerini anlatan Yıldırım, federasyonun borcunun da kalmadığını kaydetti.