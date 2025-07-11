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        Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ciğerci Havsa Canlı Hayvan Pazarı'nda incelemelerde bulundu

        Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, yapımı tamamlanan Havsa Canlı Hayvan Pazarı'nda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 17:00 Güncelleme: 11.07.2025 - 17:00
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        Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ciğerci Havsa Canlı Hayvan Pazarı'nda incelemelerde bulundu
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        Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, yapımı tamamlanan Havsa Canlı Hayvan Pazarı'nda incelemelerde bulundu.

        Havsa ilçesinde inşa edilen ve "bölgenin tek, en büyük ve en modern tesisi" olduğu belirtilen Canlı Hayvan Pazarı'nda yetkililerle bir araya gelen Ciğerci, pazarın bölgeye hayırlı olmasını diledi.

        Ciğerci, modern yapısıyla dikkat çeken pazarın, bölgedeki üreticilerin ihtiyaçlarına göre tasarlandığını vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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