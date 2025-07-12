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        Genel Sekreter Ciğerci yapımı süren Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında incelemede bulundu

        Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, yapımı süren Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Ana ve Ek Hizmet Binası'nda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 13:31 Güncelleme: 12.07.2025 - 13:31
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        Genel Sekreter Ciğerci yapımı süren Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında incelemede bulundu
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        Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, yapımı süren Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Ana ve Ek Hizmet Binası’nda incelemelerde bulundu.

        Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Ciğerci, projede gelinen aşamayı yerinde değerlendirdi.

        Ciğerci, yaptığı açıklamada, emniyet birimlerinin daha modern ve donanımlı alanlarda hizmet verebilmesi için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.

        Yeni hizmet binasının tamamlanmasıyla birlikte Keşan’da kamu güvenliği hizmetlerinin daha verimli yürütülmesinin hedeflendiğini ifade eden Ciğerci, projeye katkı sunan tüm kurumlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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