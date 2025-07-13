Edirne'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çalışmalara helikopter ve uçaklar da destek veriyor.

Çevre illerin itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına almak için bölgeye sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Keşan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Mahmutköy yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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