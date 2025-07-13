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        Edirne'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 17:13 Güncelleme: 13.07.2025 - 17:13
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        Edirne'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Mahmutköy yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

        İhbar üzerine olay yerine Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Keşan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Çevre illerin itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına almak için bölgeye sevk edildi.

        Çalışmalara helikopter ve uçaklar da destek veriyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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