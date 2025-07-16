Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Keşan Belediyesi itfaiye ekipleri Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki yangının söndürülmesine destek veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 13:04 Güncelleme: 16.07.2025 - 13:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Keşan Belediyesi itfaiye ekipleri Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki yangının söndürülmesine destek veriyor.

        Belediyeden yapılan açıklamada, yangının herkesi üzdüğü belirtildi.

        Keşan'dan da yangını söndürülmesine destek olmak için bölgeye itfaiye ekibi sevk edildiği aktarılan açıklamada, "Önceki günden bu yana yangının kontrol altına alınması için canla başla çalışan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyor Şarköy halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        - Kaymakam Köken incelemede bulundu

        Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, sahipsiz hayvanlar için yapılacak doğal yaşam alanında incelemede bulundu.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Köken doğal yaşam alanında çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Köken, belediye ve il özel idaresi iş birliğinde çalışmaların hızla sürdüğünü belirterek, sahipsiz hayvanları kısa sürede doğal yaşam alanına taşıyacaklarını kaydetti.

        - Bozdağ'dan veda ziyareti

        İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atanan Hilal Bozdağ, Keşan Belediyesini ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediye Başkan Vekili Rasim Ergene, Bozdağ'a Keşan'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, yeni görevinde başarı diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den saldırı: Şam'da büyük patlama
        İsrail'den saldırı: Şam'da büyük patlama
        Şizofreni hastası, başka bir hastanın gözlerini oydu
        Şizofreni hastası, başka bir hastanın gözlerini oydu
        Katil de maktul de 15 yaşında! 100 bıçak darbesine 15 yıl ceza!
        Katil de maktul de 15 yaşında! 100 bıçak darbesine 15 yıl ceza!
        Beş ayrılık kapıda!
        Beş ayrılık kapıda!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Fenerbahçe'nin Paris bekleyişi sürüyor!
        Fenerbahçe'nin Paris bekleyişi sürüyor!
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Ayşe'nin cansız bedenini valizle taşıdılar!
        Ayşe'nin cansız bedenini valizle taşıdılar!
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        Hemzemin facia! Gurbetçi hayatını kaybetti
        Hemzemin facia! Gurbetçi hayatını kaybetti
        Bakan Şimşek'le ilgili faiz iddialarına yalanlama
        Bakan Şimşek'le ilgili faiz iddialarına yalanlama
        Başkentte zincirleme kaza! Yaralılar var!
        Başkentte zincirleme kaza! Yaralılar var!
        Hakan için transfer açıklaması!
        Hakan için transfer açıklaması!
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        Cumhuriyetçilerden Ukrayna konusunda 'U' dönüşü
        Cumhuriyetçilerden Ukrayna konusunda 'U' dönüşü
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?

        Benzer Haberler

        Edirne'de kaybolan engelli kişi Tekirdağ'da bulundu
        Edirne'de kaybolan engelli kişi Tekirdağ'da bulundu
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt, Meriç Nehri'nde incelemede bulundu
        Edirne Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt, Meriç Nehri'nde incelemede bulundu
        Trakya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla etkinlikle...
        Trakya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla etkinlikle...