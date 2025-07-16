Edirne'de kaybolan engelli kişi Tekirdağ'da bulundu

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kaybolan engelli kişi Tekirdağ'da bulundu.

Muhacırkadı köyünde yaşan A.A, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak engelli oğlu M.A'nın kaybolduğunu bildirdi.

İhbar üzerine çalışma yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A'nın İstanbul'a gitmek için bir seyahat firmasından otobüs bileti aldığını tespit etti.

Firma yetkilileri ve sürücü ile yapılan görüşme sonucu M.A'nın içinde bulunduğu otobüs, Tekirdağ Çiftlikköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince durduruldu.

Ekiplerce otobüsten indirilen M.A, Uzunköprü'deki ailesine teslim edildi.