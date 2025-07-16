Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Narkotik dedektör köpeklerin de yer aldığı aramada, 1 kilo 225 gram metamfetamin, 5 cep telefonu, 3 hassas terazi ve 39 bin 600 lira ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Keşan ilçesinde P.A'nın evinde arama yaptı.

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