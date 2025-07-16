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        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

        Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 225 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 15:17 Güncelleme: 16.07.2025 - 15:17
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        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
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        Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 225 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Keşan ilçesinde P.A'nın evinde arama yaptı.

        Narkotik dedektör köpeklerin de yer aldığı aramada, 1 kilo 225 gram metamfetamin, 5 cep telefonu, 3 hassas terazi ve 39 bin 600 lira ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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