Edirne'de asayiş

Sürücüye tehlikeli şerit değiştirme, çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültülü araç kullanma, aynaları olmadan motosiklet kullanma ve akrobatik hareketler yaparak motosiklet kullanmaktan 15 bin 768 lira ceza uygulandı.

Polis ekipleri aracında yüksek sesle müzik dinlemekten ve çevreye rahatsızlık vermekten 13 sürücüye toplam 12 bin 909 lira ceza uyguladı.

Yapılan incelemede araçla ilgili 14 Temmuz'da Babaeski Emniyet Müdürlüğüne çalıntı ihbarı yapıldığı belirlendi.

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