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        Edirne'de asayiş

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çalıntı araç polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 09:45 Güncelleme: 17.07.2025 - 09:45
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çalıntı araç polis ekiplerince yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir aracı takibe alarak Bankalar Caddesi'nde durdurdu.

        Yapılan incelemede araçla ilgili 14 Temmuz'da Babaeski Emniyet Müdürlüğüne çalıntı ihbarı yapıldığı belirlendi.

        Sürücü H.K. gözaltına alındı.

        - Yüksek sesle müzik dinleyen sürücülere ceza

        Uzunköprü ilçesinde yüksek sesle müzik dinleyen sürücülere ceza uygulandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında uygulama gerçekleştirdi.

        Polis ekipleri aracında yüksek sesle müzik dinlemekten ve çevreye rahatsızlık vermekten 13 sürücüye toplam 12 bin 909 lira ceza uyguladı.

        - Motosiklet sürücüsüne ceza

        Uzunköprü ilçesinde trafik kurallarını ihlal eden motosiklet sürücüsüne ceza uygulandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Habib Hoca Mahallesi'nde A.T'nin kullandığı 22 AEJ 983 plakalı motosikletin tehlikeli seyrettiğini belirledi.

        Sürücüye tehlikeli şerit değiştirme, çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültülü araç kullanma, aynaları olmadan motosiklet kullanma ve akrobatik hareketler yaparak motosiklet kullanmaktan 15 bin 768 lira ceza uygulandı.

        Motosiklet trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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