Edirne'de RES projesi için halk bilgilendirildi

–Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Süleymandanişment köyünde, "Şarköy RES ve Enerji Depolama Tesisi" projesine ilişkin halkın bilgilendirilmesi ve sürece katılım toplantısı düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen toplantıya, ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürü Sezen Dursun ile teknik personeller Elif Usta, Yunus Esmer ve İsa Seymen'in yanı sıra, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, DSİ, yatırımcı firma ve ilgili ÇED firması temsilcileri katıldı.

Toplantının ardından projenin yapılmasının planlandığı alanda arazi incelemesi gerçekleştirildi.