Vali Sezer, Keşan'da emniyet binası inşaatını inceledi

İncelemelere, Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyüp Batuhan Ciğerci, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan ve Keşan İlçe Emniyet Müdürü Serkan Arpak da katıldı.

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