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        "Edirne'nin turizm yolu"nda çalışmalar hızlanacak

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Saros Körfezi'ne kıyısı olan tatil bölgesi Enez sahiline ulaşımı sağlayan Keşan-Enez kara yolunda çalışmaları bir an önce tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 13:57 Güncelleme: 18.07.2025 - 14:20
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        "Edirne'nin turizm yolu"nda çalışmalar hızlanacak
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Saros Körfezi'ne kıyısı olan tatil bölgesi Enez sahiline ulaşımı sağlayan Keşan-Enez kara yolunda çalışmaları bir an önce tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

        Sezer, çalışmaların sürdüğü Keşan-Enez kara yolunda Karayolları 1. Bölge Müdürü Şenol Altıok ile incelemede bulundu.

        Çalışmalarla ilgili bilgi alan Sezer, yolun geçtiği Kılıçköy'de vatandaşların istek ve önerilerini dinledi.

        Altıok da köy sakinlerine çalışmalarla ilgili teknik bilgi verdi.

        Vali Sezer, AA muhabirine, yolun bir an önce yapılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ve inşaatı üstlenen Karayolları 1. Bölge Müdürlüğüne teşekkür eden Sezer, "Çalışmalar geçen yıl başladı. Şantiyenin kurulması, taş ocaklarının tespiti yapıldı biraz gecikme oldu ama bu sene hızlı şekilde iş yapım süreçleri devam ediyor." dedi.

        Vali Sezer, Keşan-Enez kara yolunun turizm açısından da önemli olduğuna değindi.

        Küçük ölçekli bir nüfusa sahip Enez'in yaz aylarında nüfusunun 100 binlere ulaştığını aktaran Sezer, şöyle devam etti:

        "Enez çok önemli bir turizm aksı konumuna gelmiş durumda. Dolayısıyla buradaki çalışmaların bir an önce bitirilmesi hem trafik güvenliği açısından hem de ulaşım açısından çok önemli. Bu yolda çalışmaları çok kısa sürede tamamlamak istiyoruz. Bu konuda da vatandaşlarımızla istişare halinde onlarla da görüşerek bu süreci tamamlayacağız."

        Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci ve Keşan Kaymakamı Aziz Mercan da incelemede yer aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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